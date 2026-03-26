instagram e youtube creano dipendenza storica condanna a los angeles

Il 25 marzo, un tribunale di Los Angeles ha deciso che Instagram e YouTube generano dipendenza. La sentenza si basa su un procedimento legale avviato contro le piattaforme, che sono state giudicate responsabili di aver contribuito a comportamenti compulsivi tra gli utenti. La decisione rappresenta una prima in America che riconosce formalmente il legame tra l’uso delle app e la dipendenza.

Meta, la casa madre di Instagram, e Google, proprietaria di YouTube, hanno reagito affermando che presenteranno ricorso contro la sentenza, che ha fissato un risarcimento da sei milioni di dollari. “La salute mentale degli adolescenti è una questione complessa e il suo deterioramento non può essere attribuito a una singola app”, ha commentato un portavoce di Meta. “L’esito del processo dimostra una scarsa conoscenza di YouTube, che è una piattaforma di streaming progettata in modo responsabile, non un social network”, ha dichiarato un portavoce di YouTube. La giuria aveva inizialmente concesso alla ricorrente un risarcimento da tre milioni di dollari, attribuendo a Meta il 70 per cento della responsabilità del danno e a YouTube il 30 per cento. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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