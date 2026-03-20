Una donna ha raccontato di aver scoperto che il suo fidanzato aveva un’amante a Brescia il giorno dopo aver partecipato alla finale di Miss Italia. La scoperta è avvenuta subito dopo l’evento, creando un momento di shock e sorpresa. La situazione ha attirato l’attenzione sui retroscena di alcuni tradimenti che emergono in momenti inaspettati, lontano dalle luci della scena pubblica.

C’è chi affronta le finali di Miss Italia con applausi e sorrisi, e chi invece scopre che il fidanzato. aveva un’altra. A Caterina Balivo è capitato proprio questo. Tra un siparietto e l’altro, durante la sua trasmissione La volta buona, nella puntata del 19 marzo, la conduttrice si è lasciata andare a una confessione che mischia ironia e un pizzico di imbarazzo. Tutto è nato dalle parole di Patrizia Mirigliani, che ha ricordato le regole rigide del concorso, gli intrighi e i tentativi dei fidanzati delle Miss di aggirare i vincoli della gara di bellezza: “C’è stato qualche blitz di qualche fidanzato che si arrampicava per stare con la fidanzata Miss”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio fidanzato aveva un’amante a Brescia e l’ho scoperto il giorno dopo la finale di Miss Italia”: il retroscena del tradimento di Caterina Balivo

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