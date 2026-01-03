Le reazioni della politica internazionale all’attacco Usa contro il Venezuela
Le reazioni della politica internazionale all’attacco statunitense contro il Venezuela sono state immediate e variegate. Dopo la notizia della cattura di Nicolás Maduro e il suo presunto trasferimento all’estero, diversi governi hanno espresso posizioni differenti, evidenziando le ripercussioni sulla stabilità regionale e le implicazioni diplomatiche. Questo evento rappresenta un momento cruciale nel contesto geopolitico latinoamericano, suscitando attenzione e analisi a livello internazionale.
Non si sono fatte attendere le prime reazioni della politica internazionale all’ attacco condotto dagli Stati Uniti contro il Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e al suo trasferimento fuori dal Paese sudamericano, almeno stando a quanto riferito da Donald Trump. Petro, presidente della Colombia: «Aggressione alla sovranità del Venezuela». «La Colombia ribadisce il suo incrollabile impegno nei confronti dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati, il divieto dell’uso o della minaccia della forza e la risoluzione pacifica delle controversie internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Venezuela, i media Usa avvertono: “Presto un attacco contro le basi dei narcos nel Paese”
Leggi anche: Trump: "Il Venezuela vuole parlare con noi, potrei farlo" | Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico, 3 morti
Il mondo applaude la tregua di Gaza. Le reazioni della politica internazionale e italiana - Giorgia Meloni parla di “straordinaria notizia” e offre il contributo dell’Italia alla stabilizzazione e ... ilfoglio.it
Le reazioni dei sindaci del Comitato provinciale di monitoraggio e della politica alle rivelazioni della Corte dei Conti su tempi, chiusure totali nel 2026 e aumento dei costi - facebook.com facebook
Mattarella, le reazioni dei politici dopo il discorso di fine anno x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.