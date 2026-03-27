Oggi il sito non è aggiornato per uno sciopero dei giornalisti

Oggi i siti di diversi quotidiani nazionali e locali non sono aggiornati a causa di uno sciopero dei giornalisti. La mancanza di contenuti riguarda le piattaforme online di testate come Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. La sospensione degli aggiornamenti si verifica in tutta Italia e coinvolge le rispettive redazioni. Nessun nuovo articolo è stato pubblicato sulle rispettive home page da questa mattina.

Roma, 27 marzo 2026 – Oggi i siti di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno non sono aggiornati per uno sciopero dei giornalisti. Il comunicato della Fnsi. Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Articoli correlati

Sciopero dei giornalisti, venerdì 27 marzo il sito de La Notizia non verrà aggiornatoVenerdì 27 marzo il sito de La Notizia non verrà aggiornato e sabato 28 marzo non uscirà l’edizione digitale per lo sciopero nazionale dei...

I giornalisti Rai proclamano uno sciopero delle firme a sostegno dei colleghi di RaiSportL’Usigrai, l’Unione sindacale dei giornalisti Rai, ha proclamato per venerdì 13 febbraio 2026 uno sciopero delle firme in tutti i telegiornali, i...

Che mondo sarebbe senza informazione Ecco le ragioni dello sciopero dei giornalisti

Approfondimenti e contenuti su Oggi il sito non è aggiornato per uno...

Discussioni sull' argomento Oggi lo sciopero dei giornalisti, il sito non sarò aggiornato; X down oggi, migliaia di segnalazioni da parte degli utenti; Da oggi è online il nuovo portale internet di Asuit; Minori stranieri non accompagnati: la Svizzera al fianco di Italia e UNHCR. L’ambasciatore svizzero Balzaretti in visita oggi al centro di Sicignano degli Aburni - UNHCR.

Oggi lo sciopero dei giornalisti, il sito non sarò aggiornatoLa redazione di Avvenire, per la seconda volta dopo il 28 novembre, aderisce all'iniziativa indetta dalla Fnsi per il rinnovo del contratto. Sabato il ... avvenire.it

Solita isola Poveglia colore oggi facebook

Le parole di Jannik Sinner a ‘Sky Sport’ “Oggi è stata una partita diversa perché ho iniziato subito forte e ho servito molto bene. Le condizioni erano diverse, faceva molto caldo. Posso essere contento di questa prestazione, ora ci riposiamo e cerchiamo di x.com