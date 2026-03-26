Sciopero dei giornalisti venerdì 27 marzo il sito de La Notizia non verrà aggiornato
Venerdì 27 marzo il sito de La Notizia non sarà aggiornato, e l’edizione digitale prevista per il giorno successivo non verrà pubblicata. La decisione deriva dallo sciopero nazionale dei giornalisti, a cui la redazione ha aderito, e che coinvolge l’intera categoria. La protesta interessa anche altri mezzi di informazione, portando a una sospensione temporanea delle pubblicazioni.
Venerdì 27 marzo il sito de La Notizia non verrà aggiornato e sabato 28 marzo non uscirà l’edizione digitale per lo sciopero nazionale dei giornalisti a cui la redazione ha aderito. Ecco le ragioni della mobilitazione: Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Si tratta del secondo sciopero dopo quello del 28 novembre scorso. La mobilitazione è stata proclamata contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da dieci anni. #veronanetwork facebook