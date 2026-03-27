Sciopero nazionale dei giornalisti il comunicato della Fieg | Il contratto va modernizzato Dal sindacato una posizione poco costruttiva

Nazionale dei giornalisti ha indetto uno sciopero che coinvolge il settore in tutta Italia. La Federazione Italiana Editori Giornali ha diffuso un comunicato in cui afferma che il contratto collettivo necessita di aggiornamenti e che la posizione del sindacato risulta poco collaborativa. La mobilitazione riguarda le giornate di lavoro e le modalità di discussione sulla riforma contrattuale.

Pubblichiamo di seguito il comunicato della Fieg sullo sciopero nazionale dei giornalisti indetto per oggi, venerdì 27 marzo: Gli editori della FIEG, nonostante la riduzione delle copie medie giornaliere vendute da 2.500.000 del dicembre 2016 a poco più di 1.000.000 oggi ed un dimezzamento dei ricavi nell’ultimo decennio hanno impiegato ingenti risorse proprie per garantire il pluralismo dell’informazione, gli investimenti sui prodotti e soprattutto la tutela dei posti di lavoro permettendo al comparto di essere uno dei pochi in Italia dove non si registrano licenziamenti collettivi. Si è infatti riusciti a scongiurare i licenziamenti senza invocare privilegi, ma attraverso il ricorso alle norme di settore – che impongono sia rilevanti investimenti sia nuove assunzioni – e ciò è sempre avvenuto con il consenso del sindacato. 🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sciopero nazionale

Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto; Sciopero giornalisti, sindaca Salis: Vicinanza a categoria essenziale per la democrazia; La FNSI proclama lo sciopero nazionale dei giornalisti. Ecco le date e le motivazioni.

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