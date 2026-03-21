La risposta della Fieg alla Fnsi sullo sciopero dei giornalisti

La Federazione Italiana Editori Giornali ha risposto alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana riguardo allo sciopero dei giornalisti. La Fieg ha diffuso una nota ufficiale in cui commenta le dichiarazioni della Fnsi, evidenziando le proprie posizioni e risposte alle richieste avanzate. La discussione riguarda le modalità e le ragioni dello sciopero indetto dai giornalisti e le rispettive prese di posizione delle due organizzazioni.

Gli editori della FIEG rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che garantisce dei privilegi ormai non più sostenibili, quali ad esempio il pagamento delle ex festività abolite 50 anni fa o gli automatismi retributivi in percentuale che, peraltro, hanno ampiamente tenuto indenni i giornalisti dagli effetti dell’inflazione. Questa è la ragione per cui il sindacato non ha voluto affrontare né il tema della complessiva modernizzazione del contratto (che sarebbe invero essenziale come strumento di competitività) né l’introduzione di regole più flessibili per favorire l’assunzione di giovani, preferendo invece limitarsi a richieste esclusivamente economiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La risposta della Fieg alla Fnsi sullo sciopero dei giornalisti Articoli correlati Leggi anche: Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti e la risposta degli editori Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalistiLa nota della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sullo sciopero dei giornalisti indetto per il 27 marzo e il 16 aprile Una raccolta di contenuti su La risposta della Fieg alla Fnsi sullo... Temi più discussi: Fnsi: La Fieg ha gettato il velo, definisce privilegi i diritti dei giornalisti - FNSI; Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti e la risposta degli editori; Comunicato sindacale. Il comunicato sindacale della FNSI sullo sciopero dei giornalisti e la risposta degli editoriRiportiamo di seguito il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le ragioni della Federazione Italiana Editori Giornali ... msn.com Sciopero dei giornalisti 27 marzo e 16 aprile 2026, la nota della FiegGli editori della FIEG rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e ... msn.com Il comunicato sindacale Fnsi e quello di Fieg x.com CCNL POLIGRAFICI - COMUNICATO Il 17 marzo i sindacati hanno incontrato la FIEG per il rinnovo del contratto dei poligrafici, scaduto da anni, chiedendo di accelerare le trattative per recuperare il potere d’acquisto perso. La FIEG ha riconosciuto l’urgenza e facebook