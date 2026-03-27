Venerdì, i giornalisti hanno deciso di interrompere le attività, portando alla sospensione del sito online, mentre sabato il giornale non è stato distribuito in edicola. La manifestazione è stata organizzata per chiedere il rinnovo di un contratto collettivo che è in scadenza da dieci anni. La protesta riguarda l’impossibilità di pubblicare notizie durante questa giornata di sciopero.

STOP ALL’INFORMAZIONE. Ventiquattro ore di stop dell’informazione per il rinnovo del contratto scaduto da 10 anni. Pubblichiamo qui i comunicati del sindacato nazionale dei giornalisti (Fnsi) e quello degli editori (Fieg). Il nostro sito sarà fermo venerdì 27 marzo per tutta la giornata, mentre il giornale cartaceo, che sarà in edicola oggi, non uscirà nell’edizione di sabato 28 marzo. Pubblichiamo qui i comunicati del sindacato nazionale dei giornalisti (Fnsi) e quello degli editori (Fieg). «Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Giornalisti in sciopero, sito fermo venerdì e giornale non in edicola sabato

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