Sciopero modifica ai palinsesti | cambi d’orario e dirette interrotte

Oggi, sia la Rai che Mediaset hanno modificato i propri palinsesti a causa di uno sciopero dei giornalisti. Le trasmissioni sono state sospese o spostate in orari diversi rispetto al programma originale. Le interruzioni riguardano principalmente le dirette e alcune edizioni di telegiornali. La decisione di cambiare la programmazione è stata presa in risposta alla protesta dei giornalisti in corso.

Cambio di programmazione sia in Rai sia in Mediaset a causa dello sciopero dei giornalisti indetto nella giornata di oggi Oggi è losciopero nazionale dei giornalistie mentre molti storici quotidiani si fermano e non fanno uscire le notizie in aggiornamento, questa manifestazione riguarda anche la televisione e i programmi giornalistici. Infatti a causa dello sciopero sia le reti Rai sia le reti Mediaset stanno subendo una serie di modifiche all’interno del palinsesto, ma soprattutto un cambio improvviso di programmazione. Questa mattina in RaiUnomattina non è andato in onda, com’era precedentemente successo durante un altro sciopero giornalistico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero, modifica ai palinsesti: cambi d’orario e dirette interrotte Articoli correlati Lega, proposta la modifica “anti-traditori” all’art. 67: “Basta cambi di casacca”La Lega ha annunciato la presentazione di una proposta di legge costituzionale per modificare l’articolo 67 della Costituzione, con l’obiettivo di... Bari: docenti in piazza contro il caos dei 16 cambi d’orarioUna folla determinata si è radunata questa mattina a Bari, in piazza davanti all’istituto Giulio Cesare-Romanazzi, per manifestare contro le...