Bari | docenti in piazza contro il caos dei 16 cambi d’orario

A Bari, questa mattina, docenti si sono riuniti in piazza davanti all’istituto Giulio Cesare-Romanazzi per protestare contro i numerosi cambi d’orario. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa di insegnanti che hanno espresso il loro disappunto per le continue modifiche alle pianificazioni delle lezioni. La protesta si è svolta in modo pacifico e compatto, attirando l’attenzione di passanti e studenti.

Una folla determinata si è radunata questa mattina a Bari, in piazza davanti all'istituto Giulio Cesare-Romanazzi, per manifestare contro le criticità irrisolte che minacciano la didattica. La protesta, indetta dalla Flc Cgil, ha la partecipazione massiccia di docenti, personale ATA e studenti, nonostante le condizioni meteorologiche avverse con pioggia insistente. Il segretario del sindacato, Vito Fumai, ha sottolineato come l'attivazione dello stato di agitazione sia stata una misura necessaria per sbloccare il tavolo di contrattazione e risolvere problemi strutturali, pur riconoscendo che molti punti restano aperti. L'evento si colloca nel contesto di un sistema scolastico barese sotto pressione, dove i cambiamenti d'orario frequenti hanno reso complessa la programmazione didattica e lo studio domestico.