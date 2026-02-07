Lega proposta la modifica anti-traditori all’art 67 | Basta cambi di casacca

La Lega ha presentato una proposta per cambiare le regole sui cambi di casacca in Parlamento. La modifica prevede che un deputato o senatore che decide di passare a un altro gruppo, diverso da quello con cui è stato eletto, perda automaticamente il mandato. La proposta mira a fermare i cosiddetti “traditori” e a rendere più stabile la composizione dei gruppi parlamentari. La discussione in aula potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

La Lega ha annunciato la presentazione di una proposta di legge costituzionale per modificare l'articolo 67 della Costituzione, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dei cosiddetti "cambi di casacca" in Parlamento. Secondo il partito guidato da Matteo Salvini, nell'ultima legislatura i passaggi da un gruppo all'altro sarebbero stati quasi 300. La riforma punta a introdurre esplicitamente il vincolo di mandato, principio attualmente escluso dall'ordinamento costituzionale italiano. Nella nuova formulazione proposta, l'articolo 67 stabilirebbe che "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le proprie funzioni con vincolo di mandato".

