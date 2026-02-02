Sciopero del 6 febbraio | il ritrovo a Genova le motivazioni

Questa sera alle 18,30 i lavoratori dei porti di Genova si riuniscono al varco San Benigno. Lo sciopero nazionale, annunciato per venerdì 6 febbraio, coinvolge anche le Autorità portuali. La protesta arriva dopo settimane di tensioni e richieste di miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La piazza si prepara a mostrare il malcontento con un corteo che si muoverà lungo il porto.

Dalla guerra ai salari, passando per la presenza dell'Ice in Italia: lo sciopero internazionale di venerdì 6 febbraio passa anche per Genova È fissato per le 18,30 al varco San Benigno il ritrovo a Genova in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori dei porti e delle Autorità portuali previsto venerdì 6 febbraio. La mobilitazione è indetta da Usb e durerà precisamente dalle 22 del 5 alle 00,59 del 6 febbraio. Lo sciopero rientra nell'ambito di una protesta internazionale che vede coinvolti 21 tra i più importanti porti europei, tra cui Genova ma anche Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Livorno, Civitavecchia e altri.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Porti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Porti

