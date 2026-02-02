Sciopero del 6 febbraio | il ritrovo a Genova le motivazioni

Da genovatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 18,30 i lavoratori dei porti di Genova si riuniscono al varco San Benigno. Lo sciopero nazionale, annunciato per venerdì 6 febbraio, coinvolge anche le Autorità portuali. La protesta arriva dopo settimane di tensioni e richieste di miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La piazza si prepara a mostrare il malcontento con un corteo che si muoverà lungo il porto.

Dalla guerra ai salari, passando per la presenza dell'Ice in Italia: lo sciopero internazionale di venerdì 6 febbraio passa anche per Genova È fissato per le 18,30 al varco San Benigno il ritrovo a Genova in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori dei porti e delle Autorità portuali previsto venerdì 6 febbraio. La mobilitazione è indetta da Usb e durerà precisamente dalle 22 del 5 alle 00,59 del 6 febbraio. Lo sciopero rientra nell'ambito di una protesta internazionale che vede coinvolti 21 tra i più importanti porti europei, tra cui Genova ma anche Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Livorno, Civitavecchia e altri.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Genova Porti

Sciopero Ikea 5 dicembre: le motivazioni della protesta e cosa succede a lavoratori e negozi

Genova, i giudici vanno in pensione e le motivazioni della sentenza ritardano, tutti assolti gli imputati

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Porti

Argomenti discussi: Sciopero 2 febbraio 2026; Dai treni agli aerei, tutti gli scioperi in programma a febbraio; Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore a Milano: gli orari; Sciopero trasporti a febbraio: treni, metro e voli a rischio.

sciopero del 6 febbraioScioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle protesteSono 26 gli scioperi proclamati, di cui sei nazionali. Aerei e treni fermi il 16, 27 e 28 febbraio. Il 6 febbraio si ferma anche il trasporto marittimo ... adnkronos.com

sciopero del 6 febbraioSciopero dei trasporti: febbraio mese nero per treni, aerei e bus. Oggi Lombardia e Lazio. Tutte le date a rischio in ItaliaSi inizia oggi con Lombardia e Lazio, ma sono una ventina le agitazioni proclamate per le prossime settimane. Stop di 24 ore in tutta Italia il 16 e tra i l 27 e il 28. Il 6 si fermano i portuali ... quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.