in arrivo il primo sciopero dei mezzi del 2026 a milano

Il 15 gennaio 2026 si terrà il primo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, con una durata di 24 ore. L’adesione riguarda il personale del gruppo Atm e potrebbe influire sulla normale circolazione dei trasporti in città. È consigliabile verificare gli eventuali aggiornamenti o alternative prima di pianificare gli spostamenti in quella giornata.

È in programma per giovedì 15 gennaio il primo sciopero dei mezzi pubblici di Milano. L'agitazione, della durata i 24 ore, coinvolgerà il personale del gruppo Atm. A rischio per tutta la giornata ci saranno dunque i mezzi del trasporto pubblico, metropolitane, bus e tram.

