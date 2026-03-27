In occasione dello sciopero nazionale dei giornalisti, la sindaca ha diffuso un comunicato per esprimere il suo sostegno ai professionisti dell’informazione. La giornata ha visto l’assenza di giornalisti in alcune redazioni, mentre le attività di comunicazione istituzionale sono state sospese. La manifestazione si svolge in un momento di tensioni tra le parti, con richieste di miglioramenti nelle condizioni di lavoro e di tutela della libertà di stampa.

Nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti, la sindaca Silvia Salis ha voluto mostrare la sua vicinanza alla categoria con un comunicato. “Oggi in tutta Italia le giornaliste e i giornalisti sono in sciopero per richiamare questioni non più rinviabili: il rinnovo del contratto, la tutela del lavoro, il riconoscimento della professionalità, la difesa delle condizioni materiali in cui si esercita ogni giorno il diritto-dovere di informare. A tutte e tutti loro, a una categoria che svolge ogni giorno un lavoro essenziale per la qualità della nostra democrazia, vanno il mio sostegno e la mia vicinanza” ha scritto la sindaca. Lo sciopero vuole portare l’attenzione sul contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, fermo da dieci anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Sciopero dei giornalisti, Salis: “Senza informazione libera si indebolisce la democrazia”

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Il sito internet e i canali social del Messaggero non saranno aggiornati dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di venerdì 27 marzo per lo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della Stampa. Il giornale cartaceo non sarà in edicola sabato 28 marzo. Di seguito la - facebook.com facebook

Giornata di sciopero: si fermano trasporti, scuola e giornalisti x.com