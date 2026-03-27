Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro | in gioco c’è la qualità dell’informazione

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani hanno incrociato le braccia per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che non viene aggiornato da dieci anni. L’astensione dal lavoro coinvolge diverse testate e giornali, creando ripercussioni sulla programmazione delle notizie e sulla produzione dell’informazione quotidiana. La protesta si inserisce in un contesto di negoziati ancora in corso tra le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria.

Care lettrici e cari lettori, oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che è scaduto da un decennio. Il potere d’acquisto degli stipendi, considerando l’inflazione, è crollato del 20%. Gli editori, che nel frattempo hanno approfittato degli aiuti pubblici per per prepensionare migliaia di lavoratori, rifiutano di riconoscere aumenti salariali congrui e anzi chiedono “regole più flessibili per favorire l’assunzione di giovani”: in concreto vogliono pagarli ancora meno. La trattativa tra la Federazione italiana editori (Fieg, di cui Seif non fa parte) e la Fnsi,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro: in gioco c’è la qualità dell’informazione Articoli correlati Sciopero dei giornalisti venerdì 27 marzo per il rinnovo del contrattoSeconda giornata di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti - di un pacchetto che prevede sei astensioni - venerdì 27 marzo . Rinnovo del contratto dei giornalisti, la Fnsi proclama altre 2 giornate di sciopero il 27 marzo e il 16 aprileA dieci anni esatti dalla scadenza dell’ultimo contratto e nell’ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale (che si protrae ormai da due anni),... Altri aggiornamenti su Giornalisti in sciopero per il rinnovo... Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Sciopero giornalisti, sindaca Salis: Vicinanza a categoria essenziale per la democrazia; Fnsi, sciopero dei giornalisti per il contratto e manifestazione a Torino: Vogliamo dignità; Sciopero 27 marzo 2026: si fermano trasporti locali, scuola e giornalisti. Giornalisti in sciopero, il comunicato di UniraiOggi le giornaliste e i giornalisti del sindacato Unirai-Figec si astengono dal lavoro per sostenere l'urgenza della negoziazione del contratto nazionale e dell’integrativo Rai, fermi da oltre un dec ... rainews.it Oggi lo sciopero dei giornalisti, Fnsi: Dignità e garanzieSeconda giornata di astensione dal lavoro, dopo quella del 28 novembre scorso. Una terza giornata è già prevista per il 16 aprile ... rainews.it Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per i facebook Ascolta qui Macro, il podcast di 24Ore Podcast con le notizie a impatto globale raccontate dai nostri giornalisti: linktr.ee/levocidelsole2… x.com