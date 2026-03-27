Sciopero dei giornalisti | la risposta della Fieg al comunicato della Fnsi

La Federazione Italiana Editori Giornali ha diffuso un comunicato in risposta allo sciopero indetto dai giornalisti, evidenziando le proprie posizioni sulla situazione. La nota riguarda le motivazioni alla base dell'astensione dal lavoro e le eventuali richieste avanzate dai giornalisti coinvolti. La questione è stata oggetto di discussione tra le parti e ha suscitato attenzione nel settore dell'informazione.

In un contesto di grave crisi strutturale per aziende e lavoratori i contributi pubblici hanno consentito alle imprese editoriali di continuare a produrre e distribuire informazione di qualità e di affrontare le sfide del digitale e dell’intelligenza artificiale. Gli editori della FIEG, nonostante la riduzione delle copie medie giornaliere vendute da 2.500.000 del dicembre 2016 a poco più di 1.000.000 oggi ed un dimezzamento dei ricavi nell’ultimo decennio hanno impiegato ingenti risorse proprie per garantire il pluralismo dell’informazione, gli investimenti sui prodotti e soprattutto la tutela dei posti di lavoro permettendo al comparto di essere uno dei pochi in Italia dove non si registrano licenziamenti collettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sciopero dei giornalisti: la risposta della Fieg al comunicato della Fnsi Articoli correlati La risposta della Fieg alla Fnsi sullo sciopero dei giornalistiGli editori della FIEG rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che... Sciopero dei giornalisti, il comunicato della Fnsi e la risposta degli editoriIl comunicato della Fnsi Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni,... Contenuti e approfondimenti su Sciopero dei giornalisti la risposta... Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale; Oggi lo sciopero dei giornalisti. Il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg; Oggi lo sciopero dei giornalisti, il sito non sarà aggiornato. Oggi lo sciopero dei giornalisti. Il comunicato della FnsiL'astensione dal lavoro per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia ... gazzetta.it Oggi giornata di sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto, fermo da dieci anniOltre a quella odierna, la Federazione Nazionale della Stampa ha proclamato una seconda giornata di sciopero prevista per il 16 di aprile. I comunicati sindacali ... rainews.it Anche i giornalisti della #Rai e del #tg3 sono in #sciopero per il rinnovo del contratto, che attendiamo da 10 anni. I nostri profili social non saranno aggiornati per tutta la giornata di oggi, 27 marzo. Qui i comunicati sindacali con le ragioni della mobilitazione. - facebook.com facebook Sciopero venerdì 27 marzo 2026: dai trasporti alla scuola e alla stampa, ecco chi si ferma. Orari e settori coinvolti x.com