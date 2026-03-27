Oggi le giornaliste e i giornalisti hanno proclamato uno sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, che risulta scaduto da dieci anni. La Federazione Nazionale Stampa Italiana ha diffuso un comunicato in merito, mentre gli editori hanno risposto con una propria nota. La mobilitazione riguarda esclusivamente questa categoria di lavoratori dipendenti e si svolge in diverse redazioni del paese.

Il comunicato della Fnsi Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Sciopero dei giornalisti, il comunicato della Fnsi e la risposta degli editori

Articoli correlati

Leggi anche: Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti e la risposta degli editori

Sciopero dei giornalisti e delle giornaliste oggi 27 marzo, il comunicato dei sindacati e la risposta degli editoriIl comunicato dei sindacati Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni,...

Tutto quello che riguarda Sciopero dei giornalisti il comunicato...

Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Sciopero giornalisti, sindaca Salis: Vicinanza a categoria essenziale per la democrazia; Sciopero dei giornalisti il 27 marzo; Oggi lo sciopero dei giornalisti, il sito non sarà aggiornato.

Oggi giornata di sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto, fermo da dieci anniOltre a quella odierna, la Federazione Nazionale della Stampa ha proclamato una seconda giornata di sciopero prevista per il 16 di aprile. I comunicati sindacali ... rainews.it

Sciopero dei giornalisti: perché la categoria chiede il rinnovo del contrattoGiornalisti e giornaliste scioperano per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2016, chiedendo condizioni di lavoro dignitose e la tutela dell'informazione ... notizie.it

La redazione di Domani aderisce allo sciopero nazionale delle giornaliste e dei giornalisti di venerdì 27 marzo x.com

Sciopero nazionale dei giornalisti: le posizioni del sindacato (Fnsi) e degli editori (Fieg) - facebook.com facebook