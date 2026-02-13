Rai | Sciopero dei giornalisti per la telecronaca contestata di Petrecca alle Olimpiadi azienda sotto pressione

Il giornalista Petrecca ha criticato la telecronaca delle Olimpiadi, e questa decisione ha spinto i giornalisti della Rai a scioperare. La protesta, iniziata a Roma il 13 febbraio 2026, coinvolge le firme dei servizi informativi. I giornalisti rifiutano di firmare i loro pezzi, protestando contro le modalità di copertura adottate dall’azienda. La decisione di non mettere la firma sui servizi ha creato tensioni all’interno della Rai, che si trova sotto pressione da parte del personale.

Rai sotto pressione: lo sciopero delle firme e il caso Petrecca alle Olimpiadi. Roma, 13 febbraio 2026 – Un gesto di protesta senza precedenti ha scosso la Rai: i giornalisti hanno aderito a uno sciopero delle firme, rinunciando a firmare i servizi trasmessi nei telegiornali, nei gr e nei programmi di informazione. La decisione, presa a seguito della controversa telecronaca del direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, mira a denunciare un danno d'immagine e a sollecitare un intervento dell'azienda. Un gesto simbolico, un disagio diffuso.