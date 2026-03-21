Il sindacato dei giornalisti ha annunciato due nuove giornate di sciopero, il 27 marzo e il 16 aprile, per chiedere maggiore dignità nel settore. La decisione arriva in risposta alla situazione lavorativa e alle condizioni dei professionisti dell’informazione. Gli editori hanno risposto ufficialmente, ma ancora non sono stati raggiunti accordi definitivi. La mobilitazione coinvolge i giornalisti italiani in queste date.

Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anche esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e c’è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa. Quello che gli editori vogliono smontare pezzo a pezzo è lo stesso contratto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito "prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti e la risposta degli editori

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