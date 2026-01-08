Gennaio di scioperi a Milano | braccia incrociate negli aeroporti poi i treni e il trasporto pubblico locale

A gennaio, Milano si prepara a diversi scioperi che coinvolgono aeroporti, treni e trasporto pubblico locale. Questi eventi potrebbero influenzare la mobilità quotidiana, causando possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. È importante informarsi in anticipo sulle eventuali interruzioni e pianificare i propri spostamenti di conseguenza, per affrontare con maggiore serenità le giornate di sciopero.

Sono giorno complicati quelli a venire per chi si sposta con i mezzi pubblici, dagli aerei ai bus passando per i treni. Si parte con lo sciopero del personale aeroportuale di Linate e Malpensa. Poi sarà la volta degli addetti Trenord, infine spetterà al personale Atm.

