Scioperi Italia bocciata dall’Europa | cosa cambia davvero per lavoratori e cittadini

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha emesso un richiamo ufficiale all’Italia riguardo al diritto di sciopero, sottolineando che le normative nazionali in materia non sono conformi alle disposizioni della Carta sociale europea. La decisione si basa su una valutazione delle leggi e delle prassi italiane, che secondo l’organismo non garantiscono adeguatamente le libertà sindacali e i diritti dei lavoratori.

L’ Italia è stata ufficialmente richiamata sul diritto di sciopero. A stabilirlo è il Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds), organismo del Consiglio d’Europa che vigila sul rispetto della Carta sociale europea, un trattato internazionale vincolante anche per il nostro Paese. La decisione, adottata nel settembre scorso, è stata resa pubblica solo di recente. Accoglie un ricorso presentato dall’Unione sindacale di base (Usb) e individua tre violazioni principali nella normativa interna, in particolare nella legge 1461990, che disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Indubbiamente, è una pronuncia significativa perché — pur non avendo effetto diretto come una sentenza nazionale — obbliga il legislatore ad adeguarsi e può orientare sia i giudici sia le autorità amministrative nelle decisioni future. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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