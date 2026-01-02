Gennaio 2026 | cosa cambia davvero per famiglie pensionati lavoratori sul fronte Bonus e agevolazioni
A gennaio 2026, entreranno in vigore diverse novità fiscali con impatti su famiglie, pensionati e lavoratori. La legge di Bilancio 2026 introduce modifiche alle detrazioni sulla prima casa, tagli Irpef, nuove tasse e procedure di rottamazione delle cartelle. Questi interventi mirano a riformare il sistema fiscale e a influenzare le condizioni economiche di individui e imprese nel nuovo anno.
Detrazioni sulla prima casa, taglio Irpef, nuove tasse e rottamazione cartelle: le novità che toccano famiglie e imprese nella legge di Bilancio 2026. Un sistema di regole che sembra voler aiutare, ma con confini molto più rigidi del previsto. La Manovra 2026 approvata dal Governo a dicembre ridefinisce bonus, detrazioni fiscali, sgravi e nuove tasse toccando settori chiave della vita quotidiana: scuola, famiglia, edilizia e lavoro. A parole, l'intento è quello di sostenere i consumi e alleggerire il carico fiscale, ma dietro i titoli si nasconde un quadro complesso, con coperture parziali e meccanismi che rischiano di tagliare fuori una fetta importante della popolazione.
