Il governo americano ha applicato i nuovi dazi del 15% sulle importazioni, dopo un'ordinanza firmata questa mattina. La decisione di Trump deriva dalla volontà di proteggere l'industria nazionale e di affrontare le pratiche commerciali considerate sleali. Le tariffe interessano numerosi prodotti europei, come acciaio e alluminio, e cambiano le regole del commercio internazionale. Le aziende europee si preparano ad affrontare le conseguenze di questa misura.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Entrano in vigore le tariffe globali al 15% decise dal tycoon per "rispondere" bocciatura arrivata dalla Corte Suprema. La sostanza cambia poco, ma incertezze (e minacce) non mancano L'ora "x" è scattata. Sono entrati in vigore alle 6 di questa mattina (la mezzanotte di Washington) i nuovi dazi globali del 15% voluti dal presidente statunitense Donald Trump. Contemporaneamente, l'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) ha interrotto la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) dichiarati "illegali" dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Today.it

Xbox dice addio ai Social Clubs: cosa succede davvero e cosa cambia per i giocatori da aprile 2026Microsoft ha annunciato che smetterà di supportare i Social Clubs su Xbox, una funzione presente dal periodo di Xbox One e ancora attiva sulle nuove console.

Cosa cambia per l’Italia e i prezzi ora che Trump ha lanciato nuovi dazi su scala mondialeDonald Trump ha introdotto nuovi dazi del 15% su scala globale, dopo che la Corte Suprema ha annullato la maggior parte delle tasse precedenti.

Caos Groenlandia: dazi, controdazi e il bazooka, cosa sta succedendo tra Trump e l’Europa

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Scattano i nuovi dazi di Trump, cosa cambia davvero e cosa succede in Europa; Borsa: in Europa scattano auto e lusso dopo decisione sui dazi Usa; Borse del 20 febbraio| L'Europa accelera dopo la Corte Suprema sui dazi Usa: scattano auto e lusso. Anche Wall Street vira in positivo; In vigore i nuovi dazi dopo la sentenza della Corte Usa.

Dazi: scattano le nuove tariffe al 10% dopo la sentenza della Corte Suprema USAAGI - I nuovi dazi Usa sulle merci importate sono entrati in vigore alle 6 ora italiana, dopo che la Corte Suprema ha respinto le tariffe globali imposte dal presidente Trump. Le nuove tariffe, inizia ... msn.com

Dazi Usa al 15%: l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di TrumpUn’aliquota universale, pensata per aggirare la sentenza della Corte Suprema, colpisce soprattutto i partner commerciali più fedeli agli Stati Uniti L’Italia è la seconda economia più colpita al mondo ... tpi.it

#Cronaca Circumvesuviana, da oggi scattano i nuovi orari sulla linea Napoli-Sorrento - facebook.com facebook

Sigarette, scatta il nuovo aumento per pacchetti e tabacco: Winston a 5,80. I nuovi prezzi x.com