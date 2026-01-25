La 20 km tecnica classica in mass start di Goms, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, si conclude con la vittoria di Johanna Matintalo, che supera all’arrivo Jessie Diggins e Astrid Oeyre Slind. Tra gli italiani, centrano la top trenta Francesco De Centa e Federico Ganz. La gara si è svolta in un contesto di elevata competitivezza, evidenziando le prestazioni di atleti di livello internazionale.

La 20 km tc mass start femminile di Goms, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la finlandese Johanna Matintalo, che brucia all’arrivo la statunitense Jessie Diggins, seconda, e la norvegese Astrid Oeyre Slind, terza. In casa Italia la migliore è Martina Di Centa, 29ma, davanti a Caterina Ganz, 30ma, mentre è 37ma Anna Comarella, infine Nadine Laurent non completa la gara. La statunitense Jessie Diggins fa gara di testa, anche per raccogliere i punti bonus ai traguardi intermedi posti dopo 9.2 e 14.2 km, passando davanti a tutte in entrambi i casi e collezionandone 30 totali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, Matintalo beffa Diggins e Slind nella 20 km tc mass start di Goms. Di Centa e Ganz tra le 30

A che ora lo sci di fondo oggi, 20 km Mass start tc Goms 2026: programma, tv, streamingIl 20 km Mass Start TC Goms 2026 rappresenta l'ultima gara di Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina.

LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: in 6 per giocarsi la vittoria tra le donneSegui in tempo reale la gara di sci di fondo Mass start 20 km Goms 2026, con aggiornamenti costanti sulla competizione tra le atlete.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: Mocellini ai piedi del podio, ottima Italia in chiave olimpica!; Sci di fondo - Svahn si impone nella sprint di Goms, una grintosa De Martin Pinter fuori in semifinale dopo una caduta; A che ora lo sci di fondo oggi, Sprint tc Goms 2026: programma, tv, streaming; Sci di fondo - I convocati della Finlandia per Goms: assenti Iivo Niskanen e Krista Pärmäkoski.

Sci di fondo, Matintalo beffa Diggins e Slind nella 20 km tc mass start di Goms. Di Centa e Ganz tra le 30La 20 km tc mass start femminile di Goms, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la finlandese Johanna Matintalo, ... oasport.it

La mass start in classico di Goms è di Matintalo, Di Centa è 29/a, Ganz 30/aLa finnica Johanna Matintalo ha vinto in volata la mass start in classico di 20 chilometri che ha aperto la giornataa conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Goms, in Svizzera. La finnica con il ... fisi.org

#Tour_de_Ski 2025/2026, som går fra søndag 28. desember til 4. januar i Toblach (Italia) og Val di Fiemme (Italia). KVINNER Jasmi Joensuu Jasmin Kähärä Johanna Matintalo Kerttu Niskanen Vilma Nissinen Krista Pärmäk - facebook.com facebook