GFValCasies spettacolo in tecnica libera | Ticcò e Di Centa firmano la 42 km photofinish nella 30 km

La 42ª edizione della GranFondo Val Casies si è conclusa con due giornate intense di sci di fondo. Ticcò e Di Centa hanno portato a termine la gara sulla distanza dei 42 chilometri, mentre nella prova dei 30 chilometri il fotofinish ha deciso il vincitore. La competizione in tecnica libera ha attirato numerosi appassionati e atleti da diverse regioni.

La 42ª GranFondoValCasies cala il sipario con una domenica di grande sci di fondo e un secondo giorno di gara in tecnica libera che non tradisce le attese. In Val Casies, sotto un sole velato che ha accompagnato la vallata altoatesina, il tracciato perfettamente battuto e uno schieramento di atleti di alto livello – compresi i protagonisti della Coppa Italia Senior e Giovani – hanno acceso una giornata velocissima, decisa tra sprint, rimontate e arrivi al fotofinish. A prendersi la scena sono stati Emma Schwitzer (CS Carabinieri) ed Edoardo Forneris (CS Esercito) nella 30 km, entrambi protagonisti di finali al cardiopalma, mentre nella 42 km il successo è andato a Giovanni Ticcò (Fiamme Oro) e Martina Di Centa (CS Carabinieri), con i due vincitori della lunga capaci di conquistare anche la tappa di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - GFValCasies, spettacolo in tecnica libera: Ticcò e Di Centa firmano la 42 km, photofinish nella 30 km Leggi anche: GFValCasies, sole e neve da cartolina: Ferrari e Schmidhofer vincono la 42 km, Rinner e Müller dominano la 30 km Sci di fondo, Matintalo beffa Diggins e Slind nella 20 km tc mass start di Goms. Di Centa e Ganz tra le 30La 20 km tc mass start femminile di Goms, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la finlandese Johanna... Contenuti e approfondimenti su Ticcò. Argomenti discussi: Schieramento d’élite alla GFValCasies: firme prestigiose con Ticcò e Di Centa; GFValCasies, spettacolo in tecnica libera: Ticcò e Di Centa firmano la 42 km, photofinish nella 30 km.