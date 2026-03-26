Sci alpinismo vertical di Puy St Vincent | De Silvestro ancora a podio terza Murada sesta ma sempre leader della generale

Nel mondo dello sci alpinismo, si è svolta la competizione sul vertical di Puy St. Vincent, con la padovana che ha ottenuto il suo terzo podio personale della stagione e il quinto complessivo in prove miste. La vittoria è andata alla francese Gachet Mollaret, seguita dall'inglese Harrop. La concorrente locale Murada si è classificata sesta, mantenendo la leadership nella classifica generale.

La padolana firma il terzo podio personale della stagione, il quinto con le prove miste. Vince la francese Gachet Mollaret davanti a Harrop. Nel maschile Bonnet inarrestabile, Debertolis sesto tra gli azzurri. Venerdì la sprint Alba De Silvestro continua a stupire. La trentenne di Padola, da anni di casa in Valtellina, ha conquistato un altro podio nel vertical della tappa di Coppa del Mondo di Puy St. Vincent, sulle Alpi francesi: terza nella prova di sola salita, un piazzamento che conferma il suo eccellente stato di forma dopo il secondo posto nell’individuale di mercoledì. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Sci alpinismo, Murada guida la classifica generale: Italia a Puy St. Vincent per Coppa del Mondo e Mondiali JuniorLa valdostana rafforza il primato con 673 punti dopo il secondo posto nella sprint a Val Martello. Sci alpinismo, Murada ancora sul podio: terza nella sprint di CourchevelGiulia Murada si conferma tra le protagoniste assolute della Coppa del Mondo di sci alpinismo. Contenuti e approfondimenti su Sci alpinismo Temi più discussi: Sci alpinismo: Silvia Boscacci è campionessa del mondo; Programma della settimana: si chiude lo sci alpino, ci sono i Mondiali di pattinaggio; Scialpinismo, podio per Alba De Silvestro a Puy Saint Vincent; Tatjana PALLER - Atleta Olimpico/a Sci alpinismo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sci alpinismo: De Silvestro nuovo podio, è terza nel vertical in FranciaAlba De Silvestro si conferma in grande forma ed è terza nel vertical, secondo atto della tappa di Coppa del Mondo di Puy St.Vincent, sulle Alpi francesi. (ANSA) ... ansa.it Sci alpinismo: Coppa del Mondo, podio di Alba De Silvestro all'individuale femminile di Puy-St-VincentUn’Alba De Silvestro in grande condizione è seconda nell’individuale che a Puy St. Vincent, in Francia, ha aperto la penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo, appuntamento chiamato ad assegnare a ... napolimagazine.com Nella penultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Puy St. Vincent una splendida Alba De Silvestro illumina i nostri cuori. L'Atleta Azzurra si piazza in seconda posizione nell'individual alle spalle della francese Mollaret. Al quarto posto la nostra Gior - facebook.com facebook MITICA ALBA La tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Puy St. Vincent si apre subito con un podio! La nostra De Silvestro è seconda nella prova individuale! Gli appuntamenti sulle Alpi francesi proseguono: domani la vertical, sabato la sprint! x.com