Sci alpinismo Murada guida la classifica generale | Italia a Puy St Vincent per Coppa del Mondo e Mondiali Junior

La valdostana rafforza il primato con 673 punti dopo il secondo posto nella sprint a Val Martello. Dal 25 al 29 marzo in Francia l’appuntamento più ricco della stagione: convocati otto senior e dieci azzurrini L’Italia dello sci alpinismo arriva a Puy St. Vincent con il vento in poppa. Dalla Val Martello, in provincia di Bolzano, gli azzurri hanno portato a casa due podi preziosi: quello della collaudata coppia Alba De Silvestro e Michele Boscacci nella staffetta mista e quello di Giulia Murada nella sprint, un secondo posto che ha rafforzato ulteriormente il suo primato nella classifica generale di Coppa del Mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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