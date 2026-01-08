Musei in Musica Verona apre le sue sale alla grande musica da camera | Programma più ricco e sedi moltiplicate

Musei in Musica, a Verona, torna con la sua terza edizione, offrendo un programma ampliato e nuove sedi. La rassegna, promossa dalla Fondazione Arena di Verona, permette di riscoprire la musica da camera in ambienti artistici e storici della città. Dal 25 gennaio al 29 novembre 2026, gli eventi si susseguiranno per valorizzare il dialogo tra musica, arte e patrimonio locale.

La musica da camera torna a dialogare con l'arte e la storia di Verona con la terza edizione di "Musei in Musica", la rassegna ideata e promossa dalla Fondazione Arena di Verona, in programma dal 25 gennaio al 29 novembre 2026. Forte di due edizioni andate interamente esaurite, l'iniziativa si.

