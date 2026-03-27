schlein senza coperture le supercazzole con la stampa estera

Elly Schlein si è presentata alla stampa internazionale in un’occasione che poteva rappresentare un momento chiave per mostrare il ruolo di leader di fatto del partito, dopo la vittoria del No. La sua presenza non è stata accompagnata da dichiarazioni chiare o coperture ufficiali, ma si è concentrata su risposte evasive e complesse, lasciando spazio a interpretazioni sulla sua strategia politica.

A Palazzo Chigi farebbe nuovo debito o alzerebbe le tasse? Lo chiede la Faz alla segretaria del Pd. Ma la risposta è un lungo panegirico che non entra nel merito. Lettori tedeschi perplessi. E anche sul gas algerino la leader dem svicola Schlein: "Pronti alle elezioni in qualsiasi momento. Legge elettorale? Un antipasto del premierato" Era la prima occasione, per Elly Schlein, per mostrarsi alla stampa internazionale con l’allure della premier ombra, dopo la vittoria del No al referendum e il terremoto innescato nel governo. Così mercoledì la segretaria del Pd si è presentata a Palazzo Grazioli con fare baldanzoso, sicura di fare bella figura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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