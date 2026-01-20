Il calciomercato del Napoli prosegue con Lukaku ancora in vista come elemento chiave, secondo quanto riferisce Nicolò Schira. Nonostante le voci di un possibile addio, il calciatore rimarrà in maglia azzurra, supportato da Antonio Conte. Ricordiamo che Lukaku si è infortunato il 14 agosto 2025 durante un’amichevole contro l’Olympiacos, un episodio che ha influenzato le dinamiche della squadra in questa fase di mercato.

Calciomercato Napoli: Nicolò Schira fa chiarezza su un’ipotetico addio di Romelu Lukaku. I dettagli. Ricordiamo che Lukaku si è infortunato il 14 agosto 2025 durante una amichevole precampionato del Napoli contro l’Olympiacos disputata a Castel di Sangro. L’attaccante belga ha subito una lesione di alto grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra e ha lasciato il campo dolorante al 31?, poi sostituito. Lukaku ha evitato l’operazione chirurgica e ha optato per la terapia conservativa Calciomercato Napoli, il punto su Lukaku. Scrive Schira su X: Nonostante le ultime voci sull’interesse dell’ Everton e di un club saudita, Romelu Lukaku rimarrà al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calciomercato Napoli, Lukaku rimarrà in azzurro: è un calciatore chiave per Antonio Conte (Schira)

Leggi anche: Napoli, futuro Conte: il tweet di De Laurentiis e l'incontro azzurro: «Antonio è la nostra garanzia»

Leggi anche: Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Dalla Turchia – L’Everton sogna il ritorno di Lukaku: la richiesta del Napoli; RAI - Sostituto Lukaku, il Napoli ha scelto Højlund! L'attaccante avanza però una richiesta; En-Nesyri per Lukaku, il Fenerbahce ha chiesto il belga: la risposta del Napoli – GdS; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative.

Calciomercato Napoli, dalla Turchia: Il Besiktas pensa a Lukaku - Romelu Lukaku continua a suscitare grande interesse tra le ‘big’ del campionato turco. Nei giorni scorsi il nome del centravanti belga era stato accostato al Fenerbahce, mentre nelle ultime ore è ... napolitoday.it

Lukaku saluta il Napoli, offerta improvvisa: ritorno incredibile, parte il domino a gennaio - Su Romelu Lukaku ci sono movimenti importanti di mercato con un clamoroso ritorno già in questa finestra invernale ... calciomercato.it

Se il calciomercato estivo post-scudetto del Napoli fosse stato affidato al pennuto forse... #Napoli - facebook.com facebook

#calciomercato napoli, #contini rinnova fino al 2031 x.com