Schianto mortale a Cantù aperta un’inchiesta per omicidio stradale | indagato l’automobilista

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo a Cantù, lungo via Ginevrina da Fossano. La polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha iscritto nel registro degli indagati l’automobilista coinvolto. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Si apre un’inchiesta per omicidio stradale dopo il grave incidente avvenuto nel pomeriggio del 26 marzo a Cantù, lungo via Ginevrina da Fossano. La procura ha iscritto nel registro degli indagati l’automobilista coinvolto nello scontro con la moto, atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti del caso. A perdere la vita, secondo quanto riportato dal sito di Etv, è stato Luciano Ruscinito, 57 anni, residente a Carugo, morto poco dopo il ricovero in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava procedendo in direzione del centro quando avrebbe svoltato a sinistra per imboccare via Fossano. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Schianto mortale a Cantù, aperta un’inchiesta per omicidio stradale: indagato l’automobilista Articoli correlati Schianto sulla Fondovalle Sangro: giovane automobilista a processo per omicidio stradalePer lo schianto sulla Fondovalle Sangro, in cui perse la vita il 62enne Domenico Di Prinzio nel luglio del 2024, andrà a processo per omicidio... Il rogo mortale al Le Constellation di Crans-Montana: aperta un'inchiesta per omicidioDi certo 40 morti e 119 feriti di cui 113 identificati, un bilancio ancora provvisorio, esigono una ricostruzione più che accurata. Una selezione di notizie su Schianto mortale Temi più discussi: Cantù, con lo scooter contro un’auto: morto; Schianto auto-moto a Cantù: motociclista 57enne muore in pronto soccorso; Noemi Fiordilino, travolta mentre aiutava un coniglietto: morta a 20 anni, 9 anni al conducente in fuga. Schianto auto-moto a Cantù: motociclista 57enne muore in pronto soccorsoUna moto e un'auto si sono schiantate violentemente nel pomeriggio di oggi in via Ginevrina da Fossano, a Cantù (Como) ... fanpage.it Incidente a Cantù, muore motociclista di 57 anniLo schianto tra auto e moto poco dopo le 15 a Cantù, vicino alla frazione di Vighizzolo, in via Ginevrina da Fossano. La chiamata e l’arrivo dei mezzi di soccorso in codice rosso ad indicare la massim ... espansionetv.it Schianto mortale in autostrada, dinamica terribile: vigili del fuoco sul posto - facebook.com facebook