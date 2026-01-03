Il rogo mortale al Le Constellation di Crans-Montana | aperta un' inchiesta per omicidio

Un incendio nel nightclub Le Constellation di Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per omicidio, cercando di ricostruire le cause di questa tragedia ancora in fase di accertamento. La vicenda richiede un’analisi approfondita per chiarire le dinamiche e prevenire futuri incidenti simili.

Di certo 40 morti e 119 feriti di cui 113 identificati, un bilancio ancora provvisorio, esigono una ricostruzione più che accurata. Ma per le famiglie è ancora il momento della speranza e dell'angoscia, due sentimenti che convivono tra le mura del Centro dei Congressi. Qui psicologi, autorità consolari, personale della Protezione Civile, forze di polizia stanno accudendo il dolore e la sottile.

