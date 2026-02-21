Pauroso schianto tra due auto | 82enne grave in ospedale

Un incidente violento si è verificato sabato mattina in via Fratelli Cervi a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. A causarlo, un'auto che ha investito un’auto ferma, coinvolgendo un uomo di 82 anni rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato l’anziano in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi. I dettagli sull’incidente restano ancora da chiarire.

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 21 febbraio in via Fratelli Cervi a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Due auto, una Fiat Panda e una Kia, si sono scontrate. Un 82enne, che guidava la Panda, è rimasto gravemente ferito. Dopo i primi soccorsi sul posto l'anziano è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale di Reggio. A bordo del mezzo presente anche l'equipaggio dell'elisoccorso di Parma, atterrato sul posto per l'emergenza e partito dal Maggiore. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'uomo avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma toracico.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleUn incidente frontale tra un’auto e una moto si è verificato nella notte a Milano, in via Palizzi, nella zona periferica nord-ovest.

Salsomaggiore, schianto tra due auto in viale Matteotti: due feriti gravi in ospedaleMercoledì 10 dicembre, alle ore 19, si è verificato un grave incidente stradale in viale Matteotti a Salsomaggiore Terme, lungo la strada provinciale Sp 359.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.