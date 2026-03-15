Durante la giornata dedicata al Fiocchetto Lilla si evidenzia un aumento dei casi di disturbi alimentari tra bambini e adolescenti, mentre i fondi pubblici destinati al settore sono insufficienti. Una madre ha raccontato di aver deciso di prendersi un’aspettativa senza stipendio per assistere sua figlia con problemi alimentari, in attesa di una legge che possa supportare le famiglie. La necessità di formazione rivolta a tutti, dalle famiglie agli allenatori sportivi, diventa evidente.

“Ieri sera una mamma mi ha detto che avrebbe preso un’aspettativa senza stipendio dal lavoro, in attesa della legge 104 per sua figlia con disturbi alimentari. Lasciarla da sola a casa è per lei impensabile ”. Parla con voce calma ed esperta Carla Coccia, presidente della Fada, l’Associazione Famiglie Disturbi Alimentari, che ha sede nelle Marche e fa parte della rete nazionale Consult@Noi. “Quando si ammala un figlio o una figlia, per la famiglia, anche quella allargata, è un vero e proprio tsunami. I genitori diventano caregiver, si fanno carico della malattia insieme agli specialisti, ai sanitari e professionisti del percorso di cura. Ma... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata del Fiocchetto Lilla, disturbi alimentari in crescita tra bambini e adolescenti e fondi pubblici a singhiozzo: “Serve formazione per tutti dalle famiglie agli allenatori sportivi”

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