Europei Cadetti di scherma a Tbilisi 2026 | al via le gare a squadre

L’organizzazione dei campionati Europei Cadetti di scherma a Tbilisi ha annunciato l’inizio delle gare a squadre nella categoria U17. La decisione di aprire le competizioni a squadre deriva dalla crescente partecipazione di giovani atleti provenienti da tutta Europa. Le squadre si preparano a sfidarsi in diverse discipline, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Le competizioni si svolgono nel palazzetto storico della città, che ospita anche altre discipline sportive.

Ai campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 di scherma, in corso nella capitale georgiana di Tbilisi, la terza giornate di gare vede l’apertura delle competizioni a squadre della categoria Cadetti (U17). Dopo una prima fase di fare individuali ricca di soddisfazioni per l’Italia, con tante medaglie conquistate, oggi saranno tre gli eventi a squadre in programma: spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pedana per continuare il cammino nella rassegna continentale giovanile. Nella spada maschile a squadre, l’Italia schiera un quartetto competitivo formato da Pietro de Gaetano, già medagliato in questa rassegna, insieme ad Andrea Bossalini, Gabriele Giovita e Valentino Monaco. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scherma, Europei Cadetti Tbilisi 2026: debutto per gli U17I Campionati Europei Cadetti di scherma sono partiti a Tbilisi, in Georgia, a causa della cerimonia di apertura svolta ieri.

Splendore italiano agli Europei Cadetti di Tbilisi 2026: Pierucci d’argento e Hirsch Butté bronzoPierucci ha conquistato l’argento e Hirsch Butté il bronzo agli Europei Cadetti di Tbilisi, gara che ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti europei.

Europei Cadetti e Giovani Tbilisi 2026 – Rifinitura della vigilia per 12 azzurrini in GeorgiaDomani le prime tre gare individuali Under 17 sulle pedane continentali. Controllo armi, accreditamento, seduta di rifinitura e primo contatto con la venue de ... sportface.it

Federazione Italiana Scherma added photos to the album: Europei Cadetti e Giovani - Tbilisi 2026 | Day 3 - facebook.com facebook

*Giuseppe Di Martino convocato per gli Europei Cadetti* "" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #scherma #cadetti #convocato #europei x.com