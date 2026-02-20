Scherma Europei Cadetti Tbilisi 2026 | debutto per gli U17
I Campionati Europei Cadetti di scherma sono partiti a Tbilisi, in Georgia, a causa della cerimonia di apertura svolta ieri. La competizione si svolge nelle sale del centro sportivo locale, dove i giovani atleti under 17 si sfidano in match serrati. La prima giornata ha visto protagonisti i schermidori nelle gare individuali, offrendo subito spettacolo e tanti colpi di scena. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni promettenti talenti italiani, pronti a mettere alla prova le loro abilità. La sfida continua con le prossime gare in programma domani.
Sono ufficialmente iniziati i Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 di scherma a Tbilisi, in Georgia, con la prima giornata dedicata alle gare individuali della categoria Under 17. Sulle pedane della Hualing Plaza i giovani atleti europei si sono confrontati nelle prime tre competizioni individuali della rassegna continentale, dando il via a una settimana ricca di sfide tecniche e podi. Tra i partecipanti italiani ci sono diverse speranze di buoni risultati nelle tre armi tradizionali: spada, fioretto e sciabola. La prima giornata di Tbilisi vedrà scendere in pedana i cadetti italiani in tutte e tre le armi previste per la categoria Under 17.🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Europei Cadetti e Giovani Tbilisi 2026 – Rifinitura della vigilia per 12 azzurrini in Georgia
Leggi anche: Scherma: le azzurrine di spada tra rifinitura e preparazione per Tbilisi 2026Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Campionati Europei Cadetti e Giovani Tbilisi 2026 – Ecco la delegazione azzurrina che affronterà la kermesse continentale in Georgia; La sciabolatrice sanseverese Carafa convocata ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi - FoggiaToday; Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026: Fattori e Giordani vestiranno l’azzurro in Georgia; Europei di scherma cadetti e giovani: a Tbilisi quattro atleti del Fidesdel Fides Livorno.
Europei Cadetti e Giovani Tbilisi 2026 – Rifinitura della vigilia per 12 azzurrini in GeorgiaDomani le prime tre gare individuali Under 17 sulle pedane continentali. Controllo armi, accreditamento, seduta di rifinitura e primo contatto con la venue de ... sportface.it
Il Circolo Scherma Fides vola agli Europei: ben sette atleti convocati per Tbilisi in tre NazionaliPer la Nazionale Italiana sono stati convocati Anna Torre nella sciabola, Elena Picchi e Giovanni Pierucci nel fioretto, mentre Davide Vivaldi sarà riserva nella sciabola. Cristiano Fusco ... livornopress.it
Il Circolo Scherma Fides vola agli Europei: ben sei atleti convocati per Tbilisi in tre Nazionali https://shorturl.at/5YyVw Un risultato di assoluto prestigio per il Circolo Scherma Fides di Livorno: in vista dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026, in progra - facebook.com facebook
*Giuseppe Di Martino convocato per gli Europei Cadetti* "" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #scherma #cadetti #convocato #europei x.com