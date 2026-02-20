Scherma Europei Cadetti Tbilisi 2026 | debutto per gli U17

I Campionati Europei Cadetti di scherma sono partiti a Tbilisi, in Georgia, a causa della cerimonia di apertura svolta ieri. La competizione si svolge nelle sale del centro sportivo locale, dove i giovani atleti under 17 si sfidano in match serrati. La prima giornata ha visto protagonisti i schermidori nelle gare individuali, offrendo subito spettacolo e tanti colpi di scena. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni promettenti talenti italiani, pronti a mettere alla prova le loro abilità. La sfida continua con le prossime gare in programma domani.

Sono ufficialmente iniziati i Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 di scherma a Tbilisi, in Georgia, con la prima giornata dedicata alle gare individuali della categoria Under 17. Sulle pedane della Hualing Plaza i giovani atleti europei si sono confrontati nelle prime tre competizioni individuali della rassegna continentale, dando il via a una settimana ricca di sfide tecniche e podi. Tra i partecipanti italiani ci sono diverse speranze di buoni risultati nelle tre armi tradizionali: spada, fioretto e sciabola. La prima giornata di Tbilisi vedrà scendere in pedana i cadetti italiani in tutte e tre le armi previste per la categoria Under 17.🔗 Leggi su Sportface.it

