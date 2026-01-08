Scherma | in Coppa del Mondo sette spadiste approdano nel tabellone principale a Fujairah

Sette atlete italiane si sono qualificate per il tabellone principale della competizione di spada in Coppa del Mondo a Fujairah. La tappa, in programma sabato negli Emirati Arabi Uniti, vede le migliori schermitrici azzurre impegnate in una gara di rilievo per la stagione 2025-2026. Una presenza significativa che testimonia l'importanza dell’Italia nel panorama internazionale della scherma.

Saranno complessivamente sette le azzurre che saliranno in pedana nella giornata di sabato in quel di Fujairah, città degli Emirati Arabi Uniti teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada. Nella giornata odierna, dedicata alla fase preliminare femminile, tre delle schermitrici coinvolte hanno centrato l’obiettivo. Nello specifico a raggiungere subito Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk – già dentro in virtù del ranking – è stata Federica Isola, abile a staccare il biglietto grazie al segmento a girone, dove ha messo a segno ben cinque vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

