scherma otto spadiste azzurre in tabellone a wuxi

Si è aperta la tre giorni a Wuxi della prova di Coppa del Mondo di spada femminile. Saranno otto le azzurre qualificate per il tabellone principale, anche se quattro di loro (Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk), avevano già l’accesso grazie alla loro posizione nel ranking. Dopo la fase a gironi si sono qualificate anche Lucrezia Paulis e Roberta Marzani, che hanno chiuso a punteggio pieno con sei vittorie in altrettanti assalti. Successivamente dagli assalti preliminari si sono qualificate Federica Isola e Alessandra Bozza. Sono, invece, state eliminate Gaia Caforio (14-15 contro la polacca Klughardt), Carola Maccagno (7-15 contro la canadese Verret), Gaia Traditi (10-15 contro la cinese Ding); mentre Alice Clerici è stata eliminata nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

