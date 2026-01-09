Scherma | sei sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Tunisi

Al Grand Prix di Tunisi della stagione 2025-2026 di scherma, sei sciabolatrici italiane hanno superato le qualificazioni e sono approdate al tabellone principale. La competizione, che si svolge questa settimana nella capitale tunisina, rappresenta un importante momento di confronto a livello internazionale per le atlete italiane. La fase principale del torneo si preannuncia intensa e ricca di sfide, con le migliori sciabolatrici pronte a confrontarsi per ottenere punti e prestigio.

Il dado è tratto a Tunisi, località teatro questo fine settimana del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile. In occasione del turno preliminare appena concluso ben sei rappresentanti della Nazionale azzurra hanno staccato il biglietto per il tabellone principale, raggiungendo l’unica connazionale già qualificata. La prima a strappare il pass facendo compagnia a Michela Battiston (numero quattro al mondo e quindi già dentro in virtù del ranking) è stata Chiara Mormile, decisamente la più brillante del lotto e capace di mettere a referto sei vittorie su sei assalti disputati nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: sei sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Tunisi Leggi anche: Scherma: otto sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Orleans Leggi anche: Scherma, meraviglia Battiston! L’azzurra trionfa al Grand Prix di Orleans, anche Viale sul podio! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scherma: sei sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Tunisi - Il dado è tratto a Tunisi, località teatro questo fine settimana del Grand Prix 2025- oasport.it Scherma, Battiston oro e Viale bronzo nel Grand Prix d'Orleans - Un oro e un bronzo, due splendide medaglie per le sciabolatrici del Ct Andrea Aquili nella tappa francese del circuito d'élite GP di Coppa del Mondo. sport.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.