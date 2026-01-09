Nove atlete della Nazionale italiana di fioretto femminile sono qualificate per il tabellone principale alla tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione si svolgerà domani, con le fiorettiste pronte a rappresentare l’Italia in una prova importante del circuito internazionale.

La Nazionale azzurra di fioretto femminile sarà della partita alla tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma prevista per domani ad Hong Kong con un contingente complessivo di nove rappresentanti. Nella giornata odierna, interamente dedicata alla fase preliminare, hanno staccato infatti il pass cinque atlete. Nello specifico Elena Tangherlini e Carlotta Ferrari hanno immediatamente raggiunto Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Martina Sinagallia, già dentro in virtù del ranking. La prima in particolar modo si è resa artefice di un grande segmento a gironi, contrassegnato da ben sei vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: nove fiorettiste accedono nel tabellone principale alla Coppa del Mondo di Hong Kong

Leggi anche: Scherma: 11 fiorettiste qualificate al tabellone principale in Coppa del Mondo. Out Volpi

Leggi anche: Fioretto femminile, 9 azzurre nel tabellone principale di Coppa del Mondo a Hong Kong

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scherma: nove fiorettiste accedono nel tabellone principale alla Coppa del Mondo di Hong Kong - La Nazionale azzurra di fioretto femminile sarà della partita alla tappa di Coppa del Mondo 2025- oasport.it