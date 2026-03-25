Un insegnante di 57 anni è stata accoltellata questa mattina nel Bergamasco e si trova in condizioni gravi presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'aggressione è avvenuta intorno alle 7:45 in una scuola della zona. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell'evento.

AGI - Una docente di francese di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di un' aggressione avvenuta questa mattina, intorno alle 7:45. La donna è stata avvicinata in strada, esattamente davanti all' istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo le prime ricostruzioni, l' autore del ferimento sarebbe uno studente della scuola. L' aggressione si è consumata nell' orario di ingresso, nei corridoi dell'istituto, sotto gli occhi di studenti e personale scolastico. Data la gravità delle lesioni riportate, i sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento d'urgenza della vittima tramite l'intervento dell' elisoccorso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uno studente accoltella un'insegnante nel Bergamasco. La donna è grave

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