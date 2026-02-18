Giovane spezzino si lancia nel vuoto da 10 metri per fuggire dai carabinieri | è grave

Un giovane di La Spezia ha tentato di scappare dai carabinieri e si è lanciato da un'altezza di 10 metri, finendo in ospedale in condizioni serie. Era stato fermato durante un controllo e, quando ha capito che gli agenti stavano per fermarlo, ha deciso di saltare da un balcone. La caduta è stata molto violenta e ha causato gravi ferite. Ora si trova nel reparto di rianimazione e la sua prognosi resta riservata. La polizia indaga sui motivi della fuga e sulle circostanze dell'incidente.

La Spezia, 18 febbraio 2026 – Cerca di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, così cade malamente ed è grave. È successo ieri sera, quando i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia della Spezia, ieri sera, hanno cercato di fermare un 24enne spezzino, che è stato poi denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in libertà vigilata, nel corso di un servizio antidroga, è stato sottoposto ad un controllo di polizia da parte dei militari. Il ventiquattrenne, in libertà vigilata, voleva sottrarsi al controllo e ha colpito con un pugno al volto uno dei militari. In casa cocaina e hashish