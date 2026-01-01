Bonus in scadenza e bonus confermati nel 2026 | cosa cambia con la manovra

La Legge di Bilancio 2024 introduce modifiche riguardanti bonus e incentivi, alcuni dei quali scadranno a fine anno, mentre altri sono confermati fino al 2026. Questi interventi interessano vari settori, dall’edilizia alle famiglie, dalle spese quotidiane al mondo del lavoro e delle partite Iva. È importante conoscere le novità per pianificare al meglio le proprie scelte e sfruttare al massimo le opportunità disponibili.

È fine anno anche per i bonus, per alcuni almeno. La Legge di Bilancio ridisegna la mappa degli incentivi: dall'edilizia agli aiuti alle famiglie, dalle spese quotidiane fino al lavoro e alle partite Iva. Alcuni bonus vengono archiviati definitivamente, altri vengono prorogati senza modifiche, altri ancora restano nel 2026 ma cambiano pelle. Bonus casa: cosa scade e cosa resta nel 2026. Il Bonus ristrutturazioni viene confermato anche per il 2026. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione Irpef resta: 50% per lavori sulla prima casa e 36% per altri immobili con tetto massimo di 96.

Detrazioni edilizie 2026: 50%, 36% e bonus mobili – cosa prevede la manovra

