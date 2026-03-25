Il twiga e il Billionaire i tacchi 12 e i guai | la vita all' assalto di Daniela Santanchè

Daniela Santanchè, nota per il suo stile deciso, ha vissuto una carriera che spazia tra il mondo del lusso e quello della politica. Recentemente, è stata coinvolta in alcune vicende giudiziarie legate a comportamenti e dichiarazioni pubbliche, mentre in passato è stata spesso al centro di polemiche per le sue scelte personali e professionali. La sua figura rimane al centro di numerosi dibattiti e attenzione mediatica.

Dal lusso ostentato alle aule della politica, Daniela Santanchè ha costruito negli anni un personaggio che non ha mai cercato di smussare i propri tratti. "Io sono il vostro male assoluto, sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene". Più che una dichiarazione, un autoritratto. Ed è forse il ritratto più fedele della ministra, tracciato da lei stessa. Era il febbraio 2005 e, durante una mozione di sfiducia alla Camera, affrontò senza esitazioni chi ne chiedeva le dimissioni per le vicende giudiziarie. In quell’occasione la “pitonessa” sfoderò il suo stile diretto, riconoscibile, diventato negli anni parte integrante del personaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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