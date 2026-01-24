Roma-Milan il centrocampo parla francese | sfida totale tra Koné e Rabiot

Roma-Milan si presenta anche come un confronto tra due talenti francesi a centrocampo: Manu Koné e Adrien Rabiot. La sfida tra questi due giocatori rappresenta un elemento interessante della partita, evidenziando il ruolo importante dei centrocampisti nel risultato finale. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, questa sfida tra Koné e Rabiot aggiunge un ulteriore valore alla partita tra le due squadre.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a uno dei tanti duelli che infiammerà la sfida di domenica sera tra Roma e Milan. Vale a dire il derby tutto francese, e parigino, tra Manu Koné e Adrien Rabiot. I due centrocampisti insostituibili di Gasperini e Allegri sono compagni di nazionale francese e sono entrambi originari di Parigi. Partendo dal centrocampista rossonero, 'La Gazzetta dello Sport' vuole sottolineare l'importanza che ha il francese nel Milan di Massimiliano Allegri. Con lui in campo il Milan non ha mai perso. L'unico ko in Serie A è arrivato con la Cremonese, quando Adrien era ancora a Marsiglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Roma-Milan, il duello francese all’Olimpico: Koné contro RabiotDomani sera allo stadio Olimpico si disputa Roma-Milan, una partita importante per la classifica in zona Champions.

