Napoli chi gioca a centrocampo? Le ultimissime su Lobotka e McTominay

Venerdì al Maradona il Napoli affronta il Torino in una partita che si preannuncia complicata a causa degli infortuni che hanno ridotto il reparto a disposizione. Lobotka e McTominay sono i principali centrocampisti disponibili, mentre le condizioni degli altri giocatori sono ancora da definire. La formazione azzurra si prepara a sfidare un avversario ostico in una sfida importante per la classifica.

Venerdì al Maradona arriva il Torino, un avversario ostico vista la situazione dei granata. Per il Napoli non si preannuncia una gara semplice, soprattutto per la situazione infortuni, che continua ad aggravarsi, riducendo così il centrocampo azzurro a pochi uomini. Se arrivano segnali positivi per quanto riguarda i recuperi di Anguissa e De Bruyne, non si può di certo dire lo stesso per le condizioni di McTominay e Lobotka, che secondo il Corriere dello Sport, inverosimilmente riusciranno ad esserci per la gara coi granata. Non c'è pace per il Napoli, che da tutta la stagione è alle prese con pesanti assenze, soprattutto a centrocampo, dove ora ha perso anche Lobotka.