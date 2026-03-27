Nella città di Parma, il personale del pronto soccorso riceverà incrementi salariali fino a 340 euro. La decisione riguarda medici e operatori sanitari delle strutture locali e mira a riconoscere le condizioni di lavoro spesso considerate impegnative. La misura rappresenta un intervento volto a sostenere i professionisti del settore sanitario nel territorio.

La consigliera regionale Alice Parma (Pd): "Difendere e rafforzare la sanità pubblica resta una priorità e passa anche da scelte come questa" “Un segnale concreto per medici, sanitari e per le strutture del nostro territorio, dove professionisti e operatori affrontano quotidianamente condizioni di lavoro complesse”. A dichiararlo è Alice Parma, consigliera regionale e capogruppo Pd in Commissione regionale Sanità, annunciando il piano di riparto delle indennità per il personale dei Pronto soccorso, che conferma un impegno concreto della Regione Emilia-Romagna a favore di chi opera ogni giorno nei reparti dell’emergenza-urgenza. “Si tratta di aumenti mensili fino a 340 euro, a cui si aggiunge il pagamento degli arretrati relativi al triennio 2023-2025, per uno stanziamento complessivo di 19,3 milioni di euro nel 2026 - continua Parma -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Sanità, Parma (Pd): “Personale dei Pronto soccorso, aumenti fino a 340 euro. Investiamo sui professionisti"

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