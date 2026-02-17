I miti del wrestling | il ritorno dei gladiatori a San Sebastiano al Vesuvio
Il wrestling torna a San Sebastiano al Vesuvio perché gli organizzatori vogliono offrire uno spettacolo emozionante ai fan locali. Sabato 21 febbraio alle 17:30, il PalaWojtyla si riempirà di pubblico pronto a tifare per le stelle internazionali che si sfideranno in sei match diversi. L’evento gratuito promette di portare sul ring campioni provenienti da tutto il mondo, trasformando la serata in una vera notte di battaglie.
Tempo di lettura: 2 minuti L’adrenalina è pronta a esplodere: il grande wrestling fa tappa a Napoli. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ospiterà “I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori”, un evento imperdibile con grandi star internazionali e ben sei titoli in palio, per una vera Night of Champions a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A brillare sarà soprattutto il match valido per il titolo il campione di campione dell’Unione Europea de I Miti del Wrestling: il romano Flavio Augusto, affronterà il temibile Luke Astaroth, un gigante da 140 kg. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il grande wrestling torna a Napoli con I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatoriSabato 21 febbraio a San Sebastiano al Vesuvio saranno ben cinque le cinture in palio nel nuovo show de I Miti del wrestling.. spaziowrestling.it
Tornano i Miti del Wrestling: a Giugliano lo show Il ritorno dei gladiatoriSpazio inoltre al Bruno Sammartino Legacy Women’s Championship, detenuto da Miss Monica, atleta già apparsa in WWE, e al titolo italiano della Dream Wrestling, attualmente alla vita di Gianluca Vitale ... ilgazzettinovesuviano.com
