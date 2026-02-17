Il wrestling torna a San Sebastiano al Vesuvio perché gli organizzatori vogliono offrire uno spettacolo emozionante ai fan locali. Sabato 21 febbraio alle 17:30, il PalaWojtyla si riempirà di pubblico pronto a tifare per le stelle internazionali che si sfideranno in sei match diversi. L’evento gratuito promette di portare sul ring campioni provenienti da tutto il mondo, trasformando la serata in una vera notte di battaglie.

Tempo di lettura: 2 minuti L’adrenalina è pronta a esplodere: il grande wrestling fa tappa a Napoli. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ospiterà “I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori”, un evento imperdibile con grandi star internazionali e ben sei titoli in palio, per una vera Night of Champions a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A brillare sarà soprattutto il match valido per il titolo il campione di campione dell’Unione Europea de I Miti del Wrestling: il romano Flavio Augusto, affronterà il temibile Luke Astaroth, un gigante da 140 kg. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I miti del wrestling: il ritorno dei gladiatori a San Sebastiano al Vesuvio

Tornano i Miti del Wrestling: al palazzetto dello sport Giugliano in Campania lo show “Il ritorno dei gladiatori”Sabato 21 febbraio, il palazzetto dello sport di Giugliano si riempirà di energia e adrenalina.

Giugliano capitale del wrestling: il 21 febbraio su ring “Il ritorno dei gladiatori”Il 21 febbraio Giugliano si trasforma nella capitale del wrestling.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.