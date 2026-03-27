A San Sebastiano al Vesuvio, due persone sono state arrestate dopo aver rubato un’auto e aver tentato di allontanarsi, finendo poi nella caserma dei Carabinieri. Qualche giorno prima, l’auto rubata era finita contro un muro e presentava il blocco del bloccasterzo. La difficoltà di avviare e guidare un veicolo con il sistema di sicurezza attivo si è rivelata un ostacolo per i malviventi.

Arrestati. Qualche giorno fa finirono in un muro, l’auto rubata aveva il bloccasterzo. Forzare un’auto e avviarla è un gioco da ragazzi, fuggire e farla franca non sempre lo è. Lo sanno bene A. P. e C. L., coppia già rodata nei furti e negli arresti. Quello collezionato nelle ultime ore è l’ennesimo. La storia è tutta da raccontare. Tardo pomeriggio, c’è ancora luce. Non è un dettaglio e fra poche righe sarà chiaro il perché. I due giovani rubano una 500X parcheggiata in strada nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sfortuna (molto ricorrente negli ultimi furti) vuole che sul loro cammino c’è l’alt di una pattuglia dei Carabinieri. Fuggono, inseguiti, tallonati fino in una strada senza uscita dove abbandonano l’auto e scappano a piedi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Sebastiano al Vesuvio: Quando la sfortuna fa inversione di marcia. Rubano un auto e poi fuggono…nella caserma dei Carabinieri

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