Madonna del Fuoco viaggia nel mondo con Accademia InArte per unire le culture attraverso la fede e l’arte

Il progetto “One World – Concerts for Peace” ha fatto tappa in Australia, portando la musica di Accademia InArte come strumento di pace. La direttrice musicale Ilaria Mazzotti ha coordinato l’evento, che ha unito artisti e pubblico in un momento di condivisione tra culture diverse. La missione è chiara: usare arte e fede per avvicinare le persone e promuovere la responsabilità condivisa. Un viaggio che continua a diffondere messaggi di unità e speranza nel mondo.

Il progetto "One World – Concerts for Peace", ideato da Accademia InArte e la direttrice musicale Ilaria Mazzotti, ha portato in Australia la musica come linguaggio di pace, un'esperienza artistica e umana che unisce cultura, memoria e responsabilità. Il 3 gennaio 2026, a Melbourne, e il 8 gennaio a Sydney, l'Orchestra giovanile di Accademia InArte, composta da dodici musicisti italiani provenienti da Forlì, insieme a un coro formato dai figli dei martiri delle forze armate libanesi, ha offerto due serate di incontro tra culture diverse. Le due performance, svoltese presso la Sala Our Lady della Chiesa Maronita in Australia, hanno visto l'esecuzione di brani ispirati alla memoria e alla speranza, in collaborazione con l'Arcivescovo Antoine-Charbel Tarabay e la Fondazione Steps of Hope.

